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Монголия готова сотрудничать с Россией по месторождениям редкоземельных металлов – Президент

CentralAsia (MNG) -  Монголия готова сотрудничать с Россией в разведке месторождений редкоземельных металлов, заявил в понедельник в интервью телеканалу «Россия-24» президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

«Хотел бы выразить готовность к сотрудничеству с различными странами мира, в том числе с Российской Федерацией, по вопросам геологоразведки месторождений редкоземельных металлов и дальнейшего их использования», — сказал глава государства. Россия и Монголия «имеют добрую традицию сотрудничества именно в горнодобывающей сфере», и сотни монгольских горных специалистов получили образование в России и успешно работают в этом сегменте, сказал монгольский лидер.

По словам Хурэлсуха, Монголия входит в число двенадцати стран мира по природным богатствам. «У нас очень хорошо развита горнодобывающая промышленность. Мы экспортируем нашу продукцию в Россию и в Китай. У нас есть очень хорошие месторождения золота, угля, железной руды, редкоземельных металлов. Наши геологи открыли четыре месторождения редкоземельных Всего в стране их может быть около 80», — добавил Президент.

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