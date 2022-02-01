The Global Times взяла интервью у посла Монголии в Китае

CentralAsia (MNG) - Монголия и Китай имеют широкий потенциал для развития сотрудничества, проведения совместных тренировок по зимним видам спорта – посол Монголии в Китае.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине начнутся в пятницу, и мир с нетерпением ждет этого грандиозного спортивного события, которое раскроет потенциал стран для развития сотрудничества и взаимодействия в олимпийском духе. В эксклюзивном интервью The Global Times посол Монголии в Китае Бадрал Тувшин поделился своим мнением о предстоящих зимних Олимпийских играх и о том, как зимние виды спорта могут укорениться в развитии двусторонних отношений.

GT: Каковы ваши текущие планы по участию в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине?

Бадрал: Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выразил солидарность Монголии и подтвердил свое участие в соответствующих мероприятиях Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку Олимпийские игры являются событием, символизирующим единство и дружбу между человечеством. Я приму участие в визите премьер-министра и буду присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Я также надеюсь, что у нас будет возможность насладиться некоторыми играми.

GT: Какие у вас ожидания от Игр? Насколько вам известны подробности подготовки к Играм?

Бадрал: Зимние Олимпийские игры в Пекине организуются в сложных условиях глобальной пандемии. В разгар волны пандемии для участия в Олимпийских играх и мероприятиях приезжают официальные делегации и спортсмены из многих стран, что создает высокий риск заражения. Это очевидная причина, по которой зимние Олимпийские игры, являющиеся результатом более чем шестилетней напряженной работы организаторов, будут проходить с такими строгими мерами профилактики и контроля.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в своем недавнем заявлении подчеркнул, что подготовка Китая к зимним Олимпийским играм прошла хорошо в свете ситуации с пандемией. Поэтому мы уверены, что зимние Олимпийские игры пройдут «просто, безопасно и великолепно», как сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

GT: Не могли бы вы представить нашим читателям вашу национальную делегацию на Играх? Что конкретно готовили члены делегаций к Играм?

Бадрал: Монгольские спортсмены завоевали первые в стране олимпийские золотые медали по дзюдо и боксу на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Поэтому монголы всегда благосклонно относятся к Олимпийским играм, проводимым в Китае, нашем важном соседе.

На эти зимние Олимпийские игры у Монголии есть два спортсмена, как для мужчин, так и для женщин по лыжным гонкам. Поскольку наши спортсмены тренировались в Швейцарии на беговых дорожках, соответствующих международным стандартам, им будет выгодно успешно участвовать в Олимпийских играх. Мы также надеемся, что Олимпийские игры в Пекине будут такими же «благоприятными» для наших спортсменов.

GT: Как бы вы описали страсть людей к зимним видам спорта в Монголии? Как Монголия и Китай участвуют в сотрудничестве и обмене в области зимних видов спорта?

Бадрал: В Монголии климат четырех сезонов, а зимний сезон длится намного дольше. С древних времен у нас традиционно практиковали охоту, катание на лыжах и коньках зимой. В последние годы в Монголии открылось несколько современных горнолыжных курортов. Особенно с открытием первого Дворца зимних видов спорта молодежь стала больше интересоваться зимними видами спорта, такими как сноуборд, горные лыжи, керлинг, хоккей и фигурное катание.

Председатель Си заявил, что основная цель проведения зимних Олимпийских игр в Китае — «привлечь 300 миллионов человек к ледово-снежным видам спорта» и способствовать стремительному развитию зимних видов спорта в стране, и эта цель была достигнута.

Монголия и Китай обладают широким потенциалом для развития сотрудничества в области зимних видов спорта. В Монголии есть природная спортивная база. Я предполагаю, что две национальные команды способны взаимно развивать свои навыки и сильные стороны, проводя совместные тренировки.

GT: Не могли бы вы поделиться с нашими читателями традиционными или ожидаемыми сильными сторонами Монголии на зимних Олимпийских играх? Не могли бы вы также выделить спортсмена или команду, которые будут соревноваться в Пекине и которые, по вашему мнению, могут представлять зимние виды спорта вашей страны?

Бадрал: Монголия постоянно участвует в зимних Олимпийских играх с 1964 года в Инсбруке, Австрия, за исключением 1976 года. Тем не менее, он еще не выиграл медаль.

Монголия имеет небольшое население в 3,4 миллиона человек. Несмотря на нехватку кадров и зимней спортивной базы для профессиональных спортсменов, с момента создания в последние годы современных горнолыжных курортов и дворцов зимнего спорта у молодежи появился большой интерес к зимним видам спорта, что, я уверен, станет важным импульсом для будущего нашей страны. успехов в зимних видах спорта, особенно на Олимпийских играх и мировой арене.

источник: The Global Times

перевод с английского: Татар С.Майдар

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