Президент Узбекистана помиловал 63 заключенных

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о помиловании 63 человека, отбывавших наказание в местах лишения свободы, которые раскаялись в содеянном и встали на путь исправления. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

На свободу вышли 44 осужденных, еще 19 сократили сроки лишения свободы.

В репортаже телеканала отмечается, что все помилованные были подготовлены к освобождению, они обучились профессии и получили сертификаты об обучении по различным специальностям в колониях по исполнению наказаний.

Сообщается, что освобожденным окажут единовременную материальную помощь, за ними закрепят наставника, ответственного за предотвращение совершения ими нарушений закона. Кроме того, помилованным помогут трудоустроиться, получить кредиты для открытия своего дела, решить вопросы по пенсионному обеспечению и получению идентификационных ID-карт.

В предыдущий раз в Узбекистане накануне дня Конституции амнистировали 182 осужденных.​