В Казахстане за сутки выявили свыше 5,4 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 тыс. 466 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 1037;
- город Нур-Султан — 421;
- Павлодарская область — 803;
- Карагандинская область — 729;
- Акмолинская область — 691;
- Костанайская область — 453;
- Северо-Казахстанская область — 358;
- Алматинская область — 232;
- Актюбинская область — 195;
- Восточно-Казахстанская область — 183;
- Западно-Казахстанская область — 115;
- Мангистауская область — 66;
- Жамбылская область — 58;
- Атырауская область — 48;
- город Шымкент — 40;
- Кызылординская область — 20;
- Туркестанская область — 17.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 238 тыс. 954 заболевших коронавирусом.