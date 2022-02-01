В Казахстане за сутки выявили свыше 5,4 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 тыс. 466 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 1037;

- город Нур-Султан — 421;

- Павлодарская область — 803;

- Карагандинская область — 729;

- Акмолинская область — 691;

- Костанайская область — 453;

- Северо-Казахстанская область — 358;

- Алматинская область — 232;

- Актюбинская область — 195;

- Восточно-Казахстанская область — 183;

- Западно-Казахстанская область — 115;

- Мангистауская область — 66;

- Жамбылская область — 58;

- Атырауская область — 48;

- город Шымкент — 40;

- Кызылординская область — 20;

- Туркестанская область — 17.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 238 тыс. 954 заболевших коронавирусом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения