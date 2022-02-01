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В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 20 человек

CentralAsia (KZ) -  За сутки 30 января в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии скончалось 20 человек, передает оперативный штаб.

По данным ведомства, от коронавируса с подтвержденным ПЦР умерли 18 человек. Еще двое скончались от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.

На 1 февраля лечение от КВИ продолжают получать 141 тыс. 347 человек (140 тыс. 15 КВИ+ и 1 тыс. 332 КВИ-), из них в стационарах находится 10 тыс. 551 пациент, на амбулаторном уровне – 130 тыс. 796 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 423 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 165 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 90 пациентов.

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Коронавирус в Казахстане
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