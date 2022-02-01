В Узбекистане сотрудники службы благоустройства травили ядом бездомных животных – экоактивисты

CentralAsia (UZ) - Проживающая в городе Карши Кашкадарьинской области экоактивистка общества защиты животных пожаловался на то, что сотрудники службы благоустройства городской администрации использовали яд для устранения бездомных животных.

Как утверждает экоактивистка, она лично видела, как сотрудники службы отлова безнадзорных животных «Ободонлаштириш» разбрасывали яд на территории массива Арабхона, вследствие чего животные употребляли отравленную еду и умирали на глазах у жителей, в том числе детей.

Общество защиты животных «Mehr va Oqibat» направило ходатайства в Министерство внутренних дел, областную администрацию Кашкадарьинской области, а также депутату Олий Мажлиса.

Сообщается, что согласно официальным письмам, которые получило «Mehr va Oqibat» из областных и городских ветеринарных управлений, а также Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, такой метод умерщвления животных является незаконным.