На востоке Узбекистана в заброшенном здании нашли труп младенца

CentralAsia (UZ) - Информационная служба прокуратуры Андижанской области сообщила о том, что 17-летняя девушка бросила своего новорожденного ребенка на территории недостроенного здания.

По данным интернет-издания Daryo.uz, 20 января в 23:00 несовершеннолетняя девушка 2004 года рождения, проживающая по улице Бирлик Джалалкудукского района Андижанской области, родила на территории недостроенного здания, вблизи ее дома девочку без признаков жизни. После малолетняя мать оставила труп ребенка на этом же месте.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ребенок при рождении был мертвым. Сейчас устанавливаются причины смерти новорожденной и наличия у нее телесных повреждений.

В настоящее время дело расследует прокуратура Джалалкудукского района.

Ранее сообщалось, что 27 января этого года на мусорной свалке в Хорезме нашли тело новорожденной девочки.