Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин ушел в отставку

Нурлан Нигматулин

CentralAsia (KZ) - Спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление об отставке, говорится в сообщении на сайте ЦИК страны.

«Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Казахстана Нигматулина Н.З.», — сказано в сообщении.

«Sputnik Казахстан» сообщает, что в мажилис прибыл председатель ЦИК Нурлан Абдиров. В ближайшее время ожидается начало заседания, на котором изберут нового спикера нижней палаты парламента.

Вакантный мандат, который освободился после ухода Нигматулина, передан руководителю администрации президента Казахстана Ерлану Кошанову, говорится на сайте ЦИК. Его 1 февраля зарегистрировали депутатом от правящей партии «Нур Отан».

Нигматулин занял пост председателя мажилиса в 2016 году. Тогда за него единогласно проголосовали 102 депутата. Позже, в 2021 году он был переизбран также единогласным решением.

Также в разное время был руководителем Администрации президента, исполнял обязанности государственного секретаря, был акимом Карагандинской области.

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