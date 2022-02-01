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Дарига Назарбаева находится в Дубае, – СМИ
Дарига Назарбаева
Дарига Назарбаева

CentralAsia (KZ) -  Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – депутат мажилиса Дарига Назарбаева находится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщили редакции КазТАГ информированные источники из аппарата мажилиса.

Отмечается, что Назарбаева не появлялась в мажилисе с начала протестных акций трагического января. По официальной версии – она заболела коронавирусом.

Вместе с тем, после смены руководства партии Nur Otan, когда Нурсултана Назарбаева на посту председателя сменил действующий президент Касым-Жомарт Токаев, выяснилось, что Дариги Назарбаевой больше нет ни в составе политсовета партии, ни в составе бюро политсовета.

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