Дарига Назарбаева находится в Дубае, – СМИ

Дарига Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – депутат мажилиса Дарига Назарбаева находится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщили редакции КазТАГ информированные источники из аппарата мажилиса.

Отмечается, что Назарбаева не появлялась в мажилисе с начала протестных акций трагического января. По официальной версии – она заболела коронавирусом.

Вместе с тем, после смены руководства партии Nur Otan, когда Нурсултана Назарбаева на посту председателя сменил действующий президент Касым-Жомарт Токаев, выяснилось, что Дариги Назарбаевой больше нет ни в составе политсовета партии, ни в составе бюро политсовета.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения