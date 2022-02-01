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Ерлан Кошанов стал новым спикером мажилиса Казахстана вместо Нурлана Нигматулина
Ерлан Кошанов
Ерлан Кошанов

CentralAsia (KZ) -  Ерлан Кошанов избран новым спикером мажилиса, сообщает Tengrinews.kz.

Во вторник, 1 февраля депутаты нижней палаты проголосовали за кандидатуру Кошанова.

Кошанов с сентября 2019 года до января был руководителем администрации президента, до этого с марта 2017 года занимал пост акима Карагандинской области, а еще раньше – с февраля 2012 года руководил канцелярией премьер-министра и был главой Комитета гражданской авиации.

Ранее бывший председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подал заявление о прекращении своих депутатских полномочий. Нигматулин дважды избирался председателем Мажилиса. Также в разное время был руководителем Администрации президента, исполнял обязанности государственного секретаря, был акимом Карагандинской области.

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