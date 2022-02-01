В Таджикистане за сутки выявили 10 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (TJ) - За 31 января в Таджикистане было выявлено 10 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Минздрав. О количестве излечившихся больных COVID-19 на сайте ведомства нет информации.

На сайте ведомства отмечается, что в целом с начала пандемии по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 318 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 96 человек (98,8%).

Официальное число смертей не меняется - 124 человека.

По состоянию на 20 января в Таджикистане вакцины против коронавируса получили 4 млн 312 тыс. 774 человек.

Иммунизация против COVID-19 в стране проводится 5 видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Спутник V.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения