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В Таджикистане за сутки выявили 10 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (TJ) -  За 31 января в Таджикистане было выявлено 10 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Минздрав. О количестве излечившихся больных COVID-19 на сайте ведомства нет информации.

На сайте ведомства отмечается, что в целом с начала пандемии по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 318 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 96 человек (98,8%).

Официальное число смертей не меняется - 124 человека.

По состоянию на 20 января в Таджикистане вакцины против коронавируса получили 4 млн 312 тыс. 774 человек.

Иммунизация против COVID-19 в стране проводится 5 видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Спутник V.

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Коронавирус в Таджикистане
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