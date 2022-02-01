Ученые назвали основные симптомы «стелс-омикрона»

CentralAsia (CA) - Кашель является одним из основных симптомов разновидности омикрон-штамма коронавируса BA.2, или «стелс-омикрона». Об этом сообщает Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

По данным специалистов, также при «стелс-омикроне» наблюдаются высокая температура и потеря либо изменение обоняния или вкуса.

При этом ученые отметили, что более специфичные симптомы ВА.2 еще предстоит определить, однако они, вероятно, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.

На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность «омикрона» BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют «скрытым», так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.

Непосредственно сам штамм «омикрон» обнаружили в ЮАР в ноябре 2021 года. Он имеет множество мутаций и способен быстрее заражать людей, отмечали во Всемирной организации здравоохранения.