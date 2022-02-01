В Узбекистане выявлено 1015 инфицированных COVID-19 и 196 больных пневмонией

- Узбекистан, общество
- 11:54, 01 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сутки общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 224 023. В течение прошедших суток зафиксированы 1015 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Также у 196 человек диагностирована пневмония.
Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1568 летальных исходов).
За день выздоровели 179 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 210 346).
На лечении находятся 12 109 больных COVID-19.
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