Бывший первый зампред КНБ Мурат Нуртлеу возглавил администрацию президента

Мурат Нуртлеу
CentralAsia (KZ) - Мурат Нуртлеу возглавил администрацию президента (АП) Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
«Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича руководителем администрации президента Казахстана», - говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева.
Другим своим указом Токаев освободил Нуртлеу от должности первого заместителя председателя комитета национальной безопасности (КНБ).
Нуртлеу был первым зампредом КНБ с 5 января, до этого с февраля 2021 года он был заместителем руководителя АП, а еще раньше – с марта 2019 года – помощником президента.
1 февраля предшественник Нуртлеу на посту главы АП Ерлан Кошанов освободил свою должность и был избран спикером мажилиса.
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