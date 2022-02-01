Бывший первый зампред КНБ Мурат Нуртлеу возглавил администрацию президента

Мурат Нуртлеу

CentralAsia (KZ) - Мурат Нуртлеу возглавил администрацию президента (АП) Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича руководителем администрации президента Казахстана», - говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева.

Другим своим указом Токаев освободил Нуртлеу от должности первого заместителя председателя комитета национальной безопасности (КНБ).

Нуртлеу был первым зампредом КНБ с 5 января, до этого с февраля 2021 года он был заместителем руководителя АП, а еще раньше – с марта 2019 года – помощником президента.

1 февраля предшественник Нуртлеу на посту главы АП Ерлан Кошанов освободил свою должность и был избран спикером мажилиса.

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