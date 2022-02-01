Ташкент освоит $2 млрд прямых иностранных инвестиций в этом году

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 января ознакомился с проектами, намеченными к реализации в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе презентации обсуждались вопросы инвестиций и экспорта. По плану, в 2022 году рамках столица Узбекистана освоит инвестиции на $3,8 млрд для 738 проектов, из которых $2 млрд составят прямые иностранные инвестиции.

Всего в этом году будет создано около 27 000 новых рабочих мест. Озвучены предстоящие меры по формированию инвестпроектов в махаллях и целевые показатели на 5 лет.

Мирзиеев отметил широкие финансово-экономические возможности Ташкента. За счёт дополнительных местных проектов каждый район может дополнительно привлечь $100 млн, указал он.

Ожидается, что экспорт Ташкента в 2022 году составит $1,4 млрд, а к 2026 году — $2,5 млрд. Президент поручил обеспечить внутренний спрос, а также нарастить внешнюю торговлю за счёт привлечения международных брендов.