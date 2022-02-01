Что известно о новом спикере мажилиса Ерлане Кошанове?

Ерлан Кошанов

CentralAsia (KZ) - 59-летний бывший руководитель Администрации президента Ерлан Кошанов стал спикером нижней палаты парламента Казахстана.

Ерлан Жаканович Кошанов родился 14 августа 1962 года в селе Аксу-Аюлы Карагандинской области. Женат на Гульжан Абауовой, воспитывает двух дочерей.

По данным с сайта Акорды, владеет казахским, русским, немецким языками.

В 1984 году в Джезказганском филиале Карагандинского политехнического института он получил специальность инженера-механика, а затем продолжил обучение в Высшей коммерческой школе при Академии внешней торговли СССР и Казахской государственной академии управления.

Трудовую деятельность начал слесарем на обогатительной фабрике «Джезказганцветмет» в 1986 году.

В 1988-1990 годах работал инструктором отдела рабочей и сельской молодежи, заведующим отделом социально-экономических проблем молодежи Жезказганского обкома ЛКСМ Казахстана.

В 1990-1995 годах - ведущий специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета внешнеэкономических связей.

В 1995-1999 годах был депутатом Сената.

С 1999 по 2001 год работал представителем правительства в парламенте.

В 2001 году Кошанова назначили заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра, а в 2003 - вице-министром транспорта и коммуникаций. В 2006 году он возглавил Комитет гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций (ныне Министерство индустрии и инфраструктурного развития). В 2007 году вернулся на должность заместителя руководителя Канцелярии премьер-министра, в 2012 году возглавил ее.

В марте 2017 года Кошанов стал акимом Карагандинской области. В 2018 году он рассказывал, что на своей должности зарабатывает почти миллион тенге.

18 сентября 2019 года он был назначен руководителем Администрации президента.

1 февраля 2022 года Кошанов зарегистрирован депутатом мажилиса и избран новым спикером мажилиса. В этой должности он сменил Нурлана Нигматулина.

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