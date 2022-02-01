Спецслужба Узбекистана пресекла оборот наркотиков, ввезенных из Кыргызстана и Таджикистана (видео)

CentralAsia (UZ) - В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ и военнослужащими пограничных войск Узбекистана, изъята крупная партия гашиша.

Как сообщили в ведомстве, житель Согдийской области Таджикистана был задержан при попытке спрятать 10,7 кг гашиша, привезенных в Ахангаранский район Ташкентской области контрабандным путем.

Выяснилось, что за курьерские услуги гражданину Таджикистана обещали заплатить $1200.

Другой случай произошел на посту дорожно-патрульной службы в Турткульском районе Республики Каракалпакстан.

На посту был остановлен автомобиль Lacetti, следовавший по маршруту «Бухара-Амударья». При осмотре автомобиля у пассажира, жителя Амударьинского района, 1968 г.р., ранее судимого за преступление, связанное с наркоторговлей, было обнаружено 2,039 кг опия. Выяснилось, что данное наркотическое средство было ввезено контрабандой из Таджикистана на территорию Бухарской области.

Аналогичный случай произошел при въезде в Ташкент. При досмотре автомобиля Lacetti, которым управлял житель города Карасу Андижанской области, 1979 г.р., было обнаружено и изъято 11 228 капсул «Регапена» и 595 флаконов «Тропикамида», незаконно ввезенных из Кыргызстана. Оперативное мероприятие было продолжено, в результате которого были задержаны двое его сообщников.

В Ташкенте был задержан житель Андижана, 1985 г.р., при передаче жителю Чиланзарского района,1987 г.р., 5488 капсул «Регапена» и 1188 флаконов «Тропикамида». Также по месту проживания жителя столицы было обнаружено и изъято 224 шт. «Регапена».

В ходе доследственных мероприятий был задержан житель Андижана, 1986 г.р., который контрабандой провез эти препараты из Кыргызстана и переправил в Ташкент.

Всего в ходе оперативных мероприятий было изъято 10,701 кг гашиша, 2,039 кг опия, 16 940 капсул «Регапена» и 1783 флаконов «Тропикамида».

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.