Афганистан задолжал Таджикистану за электроэнергию более $33 млн, - глава «Барки точик»

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CentralAsia (TJ) - Долг афганской энергетической компании «Брешно» перед ОАХК «Барки точик» составляет более $33 млн, сообщил глава «Барки точик» Махмадумар Асозода, передает «Авеста».

По его словам, в прошлом году в Афганистан было экспортировано более 1 млрд 257 млн кВт/ч электроэнергии на сумму $56 млн. К настоящему времени сумму долга компании «Брешно» перед «Барки точик» составляет более $33 млн.

«Барки точик» находится в постоянном контакте с компанией «Брешно» по вопросу возврата долга. Однако у афганской компании есть банковские ограничения по переводу средств. Они оплатили БТ в январе 2 млн долларов и обещали выплатить еще 2 млн на следующей неделе», – отметил Асозода.

Он сообщил что «Брешно» обещала полностью оплатить долг перед «Барки точик» в феврале этого года. Однако из-за банковских ограничений долг оплачивается еженедельно в размере не более $2 млн странам-поставщикам электроэнергии.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов, в прошлом году Таджикистан экспортировал свыше 2,4 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 911,6 млн кВт/ч больше, чем в 2020 году.

В 2021 году выработка электроэнергии в стране достигла 20 млрд 624,6 млн кВт/ч, что на 853,8 млн кВт/ч или 4,3% больше годом ранее.

Производство тепловой энергии в 2021 году составило 1 млн 208,6 тыс. Гкал, что на 46,7 тыс. Гкал или на 4% больше, чем в 2020 году.

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