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Ален Симонян принял полномочия президента Армении
Ален Симонян
Ален Симонян
Предыстория: Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

CentralAsia (CA) -  Председатель Национального собрания Ален Симонян подписал протокол о признании полномочий президента Армении Армена Саркисяна прекращенными. Таким образом, Симонян принял на себя полномочия президента Армении, сообщает «Арменпресс».

«На основании заявления президента Армении об отставке, руководствуясь требованиями статьи 142 Конституции Республики Армения, статьи 147, части 1, части 2 пункта 2 Регламента Национального собрания, считать полномочия президента республики Армена Саркисяна прекращенными», – говорится в протоколе, подписанном председателем НС.

Саркисян 23 января заявил о своем намерении уйти в отставку. Ален Симонян будет исполнять полномочия президента Армении до избрания нового президента.

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