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Глава Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана покинул пост
Фирдавс Абдухаликов
Фирдавс Абдухаликов
Предыстория: В Узбекистане директор и главред телеканала «Sevimli» уволены из-за сериала, который раскритиковала дочь Мирзиёева

CentralAsia (UZ) -  Директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов покинул пост председателя Национальной ассоциации электронных средств массовой информации (НАЭСМИ).

Как сообщает сайт Uzreport.news, вопрос об увольнении Абдухаликова рассматривался на общем собрании Ассоциации 1 февраля. Фирдавс Абдухаликов сам попросил освободить его от занимаемой должности. Члены Ассоциации единогласно поддержали его заявление.

Вместо него на должность назначили Шерзода Кудратходжу, который является председателем Международного пресс-клуба и ректором Университета журналистики и массовых коммуникаций.

В январе Агентство по борьбе с коррупцией начало расследование связанное с тем, что Агентство кинематографии выдавало государственные заказы телеканалу Sevimli.

Выяснилось, что владельцами телеканала Sevimli являются сын, дочь и супруга Фирдавса Абдухаликова. Госзаказчиком как минимум трех национальных сериалов, показываемых на канале, являлось Агентство кинематографии.

По результатам проведенного расследования Антикоррупционное агентство подтвердило случаи конфликта интересов при заключении договоров и распределении госсубсидий между главой Агентства кинематографии Фирдавсом Абдухаликовым и руководством телеканала Sevimli.

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