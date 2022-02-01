Что известно об и.о. президента Армении Алене Симонян?

Ален Симонян

CentralAsia (CA) - Председатель Национального собрания Ален Симонян подписал протокол о признании полномочий президента Армении Армена Саркисяна прекращенными. Таким образом, Симонян принял на себя полномочия президента Армении.

Симонян родился 5 января 1980 года в Ереване. В 2000-2002 годах служил в Вооруженных Силах Армении.

В 2000 году – окончил юридический факультет Ереванского государственного университета. Юрист.

В 2015 году - окончил магистратуру факультета политологии международного научно-образовательного центра НАН РА. Политолог.

В 2002-2003 годах - помощник председателя, секретарь канцелярии суда первой инстанции муниципалитетов Ачапняк-Давидашен.

В 2003-2004 годах – управляющий человеческими ресурсами в «Конверс» банке.

В 2004-2010 годах занялся предпринимательской деятельностью.

В 2006-2007 годах работал на радиостанции «Сити FM». В 2008 году участвовал в организованных «European Education & Research Center» курсах «PR and Political Technologies».

В 2007-2012 годах – сотрудничал с телекомпаниями «TV5», «Еркир медиа», «Армения» в качестве продюсера, директора. Продюсер ряда музыкальных, политических, предвыборных клипов, директор постановки. В 2012-2018 годах – главный редактор журнала «Арарат».

В 2013-2018 годах – главный редактор учрежденного им ООО «Ararat Media Group».

В 2011 году участвовал в выборах в муниципальный совет Еревана по спискам блока «Барев Ереван» («Здравствуй Ереван»).

В 2013 году - один из организаторов политической акции «Car free», направленной против подоражания платы за проезд на транспорте.

В 2013-2015 годах член-учредитель Координационного совета общественно-политического объединения «Гражданский договор». В 2015 году избран, а в 2016 переизбран членом-учредителем Правления партии «Гражданский договор». В 2015-2016 годах – пресс-секретарь партии «Гражданский договор».

В 2017-2018 годах – член муниципального совета Еревана в составе блока «Елк».

В 2018-2019 годах - депутат НС по избирательному округу N4, блок партий «Елк». Член Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции, член фракции «Елк».

9 декабря 2018 года избран депутатом НС по избирательному округу N4 территориального списка блока партий «Мой шаг».

Автор ряда публицистических статей.

Состоит в браке, имеет двоих детей.