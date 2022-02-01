В России за сутки выявили более 125,8 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России выявили 125 тыс. 836 заразившихся коронавирусом, это новый максимум с начала пандемии. Таким образом, от суточного числа заболевших в больницы попали 14%, передает оперативный штаб.

Общее число случаев заражения COVID в России приблизилось к 12 млн (11 млн 986 тыс. 913).

Из них 2,3 млн пришлись на Москву (плюс 21,5 тыс. за сутки), 1 млн — на Петербург (плюс 13,6 тыс. за сутки), 772,3 тыс. — на Московскую область (плюс 11,4 тыс.), 254,2 тыс. — на Нижегородскую область (плюс 1,1 тыс.), 229,2 тыс. — на Свердловскую область (плюс 2,8 тыс.).

Также за прошедшие сутки в России госпитализировали 17 тыс. 487 человек, у которых диагностирован COVID-19. По сравнению с предыдущим днем — почти двукратный рост (9 тыс. 90 в понедельник 31 января).