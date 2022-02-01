В Узбекистане в январе инфляция составила 0,9% - Госкомстат РУз

CentralAsia (UZ) - В январе 2022 года товары и услуги на потребительском рынке в среднем стали дороже на 0,9%, приводится в отчёте Государственного комитета Узбекистана по статистике.

В годовом выражении (относительно января 2021 года) повышение цен в потребительском секторе составило 9,8%.

Лидерами по росту цен и тарифов за первый месяц 2022 года стали продовольственные товары, которые в среднем подорожали на 1,3%. Непродовольственные товары за этот же период прибавили в цене на 0,5%, платные услуги населению — на 0,7%.

В январе 2022 года плодоовощная продукция традиционно вышла в лидеры по росту цен за месяц. Так, фрукты и орехи прибавили в цене по сравнению с концом 2021 года 3,1%, овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые — на 5,8%.

В лидеры по росту цен за месяц вышли баклажаны (в 1,3 раза). Кроме того, подорожали огурцы (18,4%), помидоры и болгарский перец (по 15,9%), капуста (6,6%), яблоки (5,6%), чеснок (5,5%) и зелень (4,5%).

Ведущие позиции по снижению цен за месяц принадлежат мандаринам (-6,2%) и апельсинам (3,5%).

Из основных продуктов питания (исключая плодоовощную продукцию) за месяц наиболее заметно цены повысились на сливочное масло (1,7%), свежее молоко и пшеничную муку (по 1,3%), а также на сахар-песок (1%).

Снижение цен отмечено на яйца (-0,9%), рис всех сортов и рисовую сечку (-0,3%), мясную продукцию и, в частности, говядину и баранину (в пределах 0,2−0,6%).

В январе 2022 года алкогольные напитки за месяц стали дороже на 0,9%, в том числе водка и пиво — на 1%, коньяк — на 0,7%, вино — на 0,5%.

Табачные изделия за этот же период подорожали на 0,5%, в том числе сигареты — на 0,6% и прочие табачные изделия — на 0,4%.

Одежда за первый месяц года подорожала на 0,8%, обувь — на 0,9%. В годовом выражении одежда стала дороже на 6,2%, обувь — на 5,1%.

С января также повысилась плата за горячее водоснабжение (146%) и отопление (20,1%) в Ташкентской области.

За январь бензин снизился в цене на 3,5%, пропан — на 8,5%. Смазочные материалы, напротив, подорожали на 0,7%. В годовом выражении, однако, бензин стал бесспорным лидером, который относительно начала 2021 года стал дороже в 1,5 раза.

Из транспортных услуг лидерство по росту цен принадлежит воздушному транспорту (20%). Кроме того, ощутимо подорожали услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (1,9%).