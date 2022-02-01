За сутки в России от коронавируса скончались 663 человека

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 663 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 76 и Санкт-Петербурге — 58.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 332 тыс. 12 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 11,9 млн, из них выздоровели — 10,2 млн.

Также коллективный иммунитет в России составляет 64,4%. Вакцинацию одним компонентом прошли 83,6 млн человек, полный курс — 79,2 млн.