Узбекистан восстановил поставки электричества в Афганистан после энергоколлапса

- Узбекистан, общество
- 16:20, 01 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан восстановил поставки электричества в Афганистан, которые были приостановлены 25 января в результате массового сбоя в системе электроснабжения республики. Об этом сообщает
Поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан, приостановленные 25 января из-за масштабного сбоя в энергосистеме Центральной Азии, восстановлены в полном объеме. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минэнерго Узбекистана Эльмиру Бекмуродову.
"Поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан после ликвидации последствий аварии в настоящее время полностью восстановлены", - отметила Бекмуродова.
25 января в Центральной Азии произошел массовый сбой, лишивший энергоснабжения Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. По данным казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, причиной аварии стала перегрузка транзитной линии, случившаяся по вине узбекских энергетиков.
При этом Минэнерго Узбекистана заявило, что пока делать выводы рано.