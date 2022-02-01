Узбекистан восстановил поставки электричества в Афганистан после энергоколлапса

CentralAsia (UZ) - Узбекистан восстановил поставки электричества в Афганистан, которые были приостановлены 25 января в результате массового сбоя в системе электроснабжения республики. Об этом сообщает

Поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан, приостановленные 25 января из-за масштабного сбоя в энергосистеме Центральной Азии, восстановлены в полном объеме. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минэнерго Узбекистана Эльмиру Бекмуродову.

"Поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан после ликвидации последствий аварии в настоящее время полностью восстановлены", - отметила Бекмуродова.

25 января в Центральной Азии произошел массовый сбой, лишивший энергоснабжения Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. По данным казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, причиной аварии стала перегрузка транзитной линии, случившаяся по вине узбекских энергетиков.

При этом Минэнерго Узбекистана заявило, что пока делать выводы рано.