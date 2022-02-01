В Самарканде задержан мужчина, обещавший за $60 тысяч отправить троих граждан через Мексику в США

CentralAsia (UZ) - В Самарканде сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) совместно с представителями областного УВД задержали 32-летнего мужчину в момент получения 60 тысяч долларов. Эти деньги он получил от трех граждан (с каждого по 20 тысяч долларов), которым обещал отправить в США по маршруту «Узбекистан-Россия-Турция-ОАЭ-Великобритания-Мексика-США».

В ходе следствия выяснилось, что мужчина требовал с граждан перед выездом получить справку о ПЦР-тесте, а также иметь при себе карту VISA с 5 тысячами долларов на счету.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса Узбекистана.

По данным СГБ, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов предпринимают необходимые меры по выявлению его сообщников в зарубежных странах.