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В Узбекистане среди вакцинированных от COVID-19 разыграли первый автомобиль

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане объявлен первый обладатель автомобиля, выигранного в ходе специальной кампании среди вакцинированных граждан. Им стал житель Фуркатского района Ферганской области Баходиржон Эсоналиев. Об этом сообщил блогер Хушнудбек Хуйдобердыев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что все граждане, получившие вакцину, автоматически становятся участниками игры. Отдельная регистрация для участия в розыгрыше не требуется.

При этом, участие не зависит от конкретной вакцины и количества полученных доз.

С 15 января в Узбекистане начались розыгрыши ценных призов в рамках кампании «вакцина – правильный выбор» среди граждан, вакцинированных от COVID-19.

В течение 5 месяцев каждую неделю будут разыгрываться 35 велосипедов, 25 телевизоров, 25 смартфонов и 25 планшетов. В последнюю субботу каждого месяца будет разыгрываться главный приз — автомобиль Malibu.

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