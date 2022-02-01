Половина столкнувшихся с коррупцией на границе давала взятки таможенникам, – Токаев

Фото: Акорда

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам противодействия коррупции заявил, что половина столкнувшихся с коррупцией на границе давала взятки таможенникам, сообщается на сайте Акорды.

«Статистические данные двух стран о взаимной торговле с Китаем различаются. Разница между ними составляет миллиарды долларов. В прошлом году этот показатель достиг $5,7 млрд. Никто не может объяснить, как возникла такая большая разница. Откровенно говоря, это контрабанда. О наличии проблем свидетельствуют и предприниматели. Согласно опросу, 90% людей, ведущих торговлю с зарубежом, сталкиваются с коррупцией. Из них 45% были вынуждены давать взятки таможенникам», - сказал Токаев.

Он уточнил, что агентство по противодействию коррупции выявило три коррумпированных пункта транспортного контроля в Восточно-Казахстанской области.

«А таких постов в стране 49. Взяточничество в сфере таможенного и транспортного контроля не позволяет в полной мере использовать наш транзитный потенциал», - сказал Токаев.

Президент добавил, что взяточничество в сфере таможенного и транспортного контроля не позволяет в полной мере использовать транзитный потенциал Казахстана.

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