Пользователи соцсетей предложили выпустить на волю медведя, который не тронул ребенка, сброшенного мамой в вольер

- Узбекистан, общество
- 17:05, 01 февраля 2022
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медведь Зузу
|Продолжение: Появилось видео, как женщина в Ташкенте бросила трехлетнюю дочь в вольер с медведем
|Предыстория: В Ташкентском зоопарке женщина сбросила девочку в вольер медведя
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пользователи соцсетей попросили выпустить на волю медведя Зузу, в вольер к которому сбросили трёхлетнюю девочку. Об этом сообщает Ekologuz.
В Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды Узбекистана заявили, что медведь данного вида - кавказский бурый - не сможет адаптироваться к местной среде. Однако, вопрос пообещали рассмотреть, проконсультировавшись со специалистами.
Ранее сообщалось, что 28 января женщина сбросила 3-летнюю дочь в клетку с медведем с 5- метровой высоты. В результате падения с высоты у девочки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Позже появилось видео момента сбрасывания ребенка матерью в вольер с медведем.
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