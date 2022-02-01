Пользователи соцсетей предложили выпустить на волю медведя, который не тронул ребенка, сброшенного мамой в вольер

медведь Зузу

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пользователи соцсетей попросили выпустить на волю медведя Зузу, в вольер к которому сбросили трёхлетнюю девочку. Об этом сообщает Ekologuz.

В Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды Узбекистана заявили, что медведь данного вида - кавказский бурый - не сможет адаптироваться к местной среде. Однако, вопрос пообещали рассмотреть, проконсультировавшись со специалистами.

Ранее сообщалось, что 28 января женщина сбросила 3-летнюю дочь в клетку с медведем с 5- метровой высоты. В результате падения с высоты у девочки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Позже появилось видео момента сбрасывания ребенка матерью в вольер с медведем.