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ЕБРР инвестировал в Узбекистан в прошлом году около $700 миллионов 

CentralAsia (UZ) -  В 2021 году ЕБРР инвестировал в Узбекистан около 700 миллионов долларов США в рамках имплементации 22 инвестиционных проектов в сферах альтернативной энергетики, инфраструктурного развития и поддержки малого и среднего бизнеса. При этом по итогам прошедшего года Узбекистан вошел в топ-5 стран по объёму инвестиций ЕБРР. Об этом было заявлено в ходе видеоконференции с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо и главы Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз Сардора Умурзакова.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективные направления углубления взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с ЕБРР, имея в виду реализацию новых проектов, нацеленных на стимулирование социально-экономического развития и поддержку частного сектора в стране.

Отмечено, что Узбекистан уже второй год подряд становится крупнейшим по объему привлекаемых средств партнером банка в центральноазиатском регионе.

По состоянию на текущий день портфель проектов, реализуемых при поддержке ЕБРР, включает в себя 11 проектов на сумму 838 миллионов евро. Обсуждены меры по ускорению реализации данных проектов, обозначены ожидаемые результаты с привязкой к конкретным срокам.

С момента начала сотрудничества ЕБРР инвестировал более 2,8 миллиарда евро для реализации 106 проектов, при этом 48 процентов инвестиционного портфеля составляют проекты по поддержке частного сектора, а совокупный объем финансирования коммерческих банков страны, выделенного банком в виде кредитных линий для субъектов малого и среднего бизнеса, составляет 450 миллионов долларов.

Также были обсуждены перспективы увеличения финансовой и консультационной поддержки ЕБРР в продвижении «зеленой» экономики, имея в виду реализацию проектов по внедрению энергоэффективных технологий, борьбе с последствиями изменения климата и защиту окружающей среды.

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