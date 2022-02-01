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В Казахстане начальники таможенных постов «Алтынколь» и «Достық» покинули должности
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане руководители таможенных постов «Алтынколь» и «Достык» Ерлан Умирзаков и Малик Шауленов покинули свои должности, сообщает Orda.kz.

Ерлан Умирзаков освобожден от должности в связи с реорганизацией таможенного поста «Достық».

С сентября 2021 года он назначен главным специалистом Управления таможенного контроля после выпуска товаров ДГД по Алматинской области.

Малик Шауленов уволился по собственному желанию 28 января.

Ранее президент Токаев поручил провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе. На совещании 1 февраля Токаев вновь вернулся к этой теме, он поручил усилить борьбу с коррупцией на таможне и в ряде других сфер – как сообщил президент, половина столкнувшихся с коррупцией на границе давала взятки таможенникам.

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