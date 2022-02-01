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Узбекистан увеличил число рейсов из узбекских городов в Москву

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания Uzbekistan Airways ввела дополнительные рейсы в Москву из Ташкента, Нукуса, Ургенча и Термеза. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.

Полеты начнут выполняться с 6 февраля. Из Ташкента в Москву и обратно можно будет летать три раза в неделю – по воскресеньям, понедельникам и четвергам.

Авиарейсы из Нукуса будут выполняться по воскресеньям, из Ургенча – по четвергам, из Термеза – по понедельникам.

30 января Uzbekistan Airways осуществила первый рейс по маршруту Наманган – Пермь в рамках проекта «Восточный хаб», в который входит также международный аэропорт Ферганы. На первом этапе начали выполняться рейсы из Ферганы в Москву, Казань и Стамбул.

С 31 января 2022 года Uzbekistan Airways запустила в формате Full Economy («полный эконом») прямые регулярные рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург.

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