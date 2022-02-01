Матч между Узбекистаном и Новой Зеландией отменили из-за коронавируса

- Узбекистан, спорт
- 18:14, 01 февраля 2022
- Просмотров: 340
CentralAsia (UZ) - Сборная Узбекистана по футболу должна была провести матч против Новой Зеландии. Игра должна была пройти во вторник, 1 февраля.
Матч планировали провести в Дубае. Игра отменилась по инициативе федерации Новой Зеландии, сообщили местные СМИ.
У 12 футболистов сборной Новой Зеландии выявили коронавирус. Команда была полным составом отправлена на карантин. У нескольких футболистов сборной Узбекистана ранее также был выявлен коронавирус.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.