Матч между Узбекистаном и Новой Зеландией отменили из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - Сборная Узбекистана по футболу должна была провести матч против Новой Зеландии. Игра должна была пройти во вторник, 1 февраля.

Матч планировали провести в Дубае. Игра отменилась по инициативе федерации Новой Зеландии, сообщили местные СМИ.

У 12 футболистов сборной Новой Зеландии выявили коронавирус. Команда была полным составом отправлена на карантин. У нескольких футболистов сборной Узбекистана ранее также был выявлен коронавирус.