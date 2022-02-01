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Матч между Узбекистаном и Новой Зеландией отменили из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Сборная Узбекистана по футболу должна была провести матч против Новой Зеландии. Игра должна была пройти во вторник, 1 февраля.

Матч планировали провести в Дубае. Игра отменилась по инициативе федерации Новой Зеландии, сообщили местные СМИ.

У 12 футболистов сборной Новой Зеландии выявили коронавирус. Команда была полным составом отправлена на карантин. У нескольких футболистов сборной Узбекистана ранее также был выявлен коронавирус.

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