Сбросившая трёхлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, состояла на учёте в психдиспансере - СМИ

CentralAsia (UZ) - Молодая женщина, которая 28 января сбросила свою трёхлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, подвергалась давлению в семье и пыталась развестись с супругом. Об этом заявил отец женщины Юлдош Тулаганов, передает Газета.уз.

По его словам, его дочь вышла замуж 7−8 лет назад.

Мужчина заявил, что супруг его дочери работал в России и с ним не всегда получалось связаться.

Юлдош Тулаганов сообщил, что из-за пережитого стресса и психического расстройства его дочь впервые обратилась за медицинской помощью около полутора лет назад и была взята на учёт в психоневрологическом диспансере. Она должна была посещать специалиста раз в полгода.

«После того, как [моя дочь] пережила стресс, мы лечили её. Я никогда не общался со своими детьми грубо, только мягко. А они (семья мужа — ред.), оказывается, постоянно кричали — и свекровь кричала, и её супруг бил, материл. А она не привыкла к такому», — сказал он.

Он также отметил, что его дочь имеет высшее образование — она окончила Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, а также магистратуру по другому направлению.

Юлдош Тулаганов сообщил, что за несколько дней до инцидента в зоопарке его дочери позвонил супруг. В день происшествия она вышла с детьми якобы в аптеку, но в итоге отправилась в Ташкентский зоопарк. Он подозревает, что в последнее время его дочь не принимала назначенные ей лекарства.

«Она нам не сообщила, что идёт в зоопарк. Сказала, что выходит за лекарствами. Четыре дня назад [супруг] позвонил и сказал ей, что сделает хуже и сведёт её с ума. Сказал: „Даже если сойдешь с ума, я не буду разводиться“», — отметил он.

После инцидента правоохранительные органы забрали второго ребёнка женщины. До завершения следствия шестилетний мальчик будет находиться под присмотром органов опеки.

Состояние девочки, получившей открытую рану головы и сотрясение мозга, удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей, сообщило Министерство здравоохранения.