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В Узбекистане полностью привиты 68,6% граждан, подлежащих вакцинации

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на 31 января использовано 97 914 доз против COVID-19, сообщил Минздрав.

Вакцинация первой дозой составляет 90,1%, полным курсом - 68,6 % от запланированного к вакцинации населения.

По состоянию на 31 января в стране 741 856 детей от 12 до 18 лет получили вакцину Pfizer на добровольной основе.

Высокие показатели вакцинации детей в Ферганской (173 978 доз), Самаркандской (110 393 дозы), Андижанской (83 032 дозы), Кашкадарьинской (66 164 дозы), Наманганской (65 121 доза) областях.

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