В отношении бывшего главы Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана завели административное дело

Фирдавс Абдухаликов

CentralAsia (UZ) - В отношении директора Агентства кинематографии и бывшего главы Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана Фирдавса Абдухаликова возбудили административное дело. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

При этом статья, по которой возбуждено дело, не уточняется. Однако, речь может идти о статье 175-8 (нарушение законодательства о государственных закупках) Кодекса об административной ответственности, предусматривающая штраф в размере от 20 до 30 БРВ (от 5,4 млн до 8,1 млн сумов).

В январе Агентство по борьбе с коррупцией начало расследование связанное с тем, что Агентство кинематографии выдавало государственные заказы телеканалу Sevimli.

Выяснилось, что владельцами телеканала Sevimli являются сын, дочь и жена директора Агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова. Госзаказчиком как минимум трех национальных сериалов, показываемых на канале, является Агентство кинематографии.

Также Антикоррупционное агентство подтвердило конфликт интересов между Фирдавсом Абдухаликовым и Sevimli.

Сегодня стало известно о том, что Фирдавс Абдухаликов покинул пост председателя НАЭСМИ.