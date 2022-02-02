В Казахстане за сутки выявили свыше 7,1 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 тыс. 149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 1336;
- Карагандинская область — 1063;
- город Нур-Султан — 822;
- Павлодарская область — 784;
- Акмолинская область — 691;
- Костанайская область — 462;
- Северо-Казахстанская область — 382;
- Западно-Казахстанская область — 346;
- Алматинская область — 273;
- Восточно-Казахстанская область — 265;
- Актюбинская область — 243;
- Атырауская область — 145;
- Жамбылская область — 132;
- город Шымкент — 77;
- Кызылординская область — 49;
- Мангистауская область — 46;
- Туркестанская область — 33.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 246 тыс. 103 заболевших коронавирусом.