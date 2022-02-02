В Казахстане за сутки выявили свыше 7,1 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 тыс. 149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 1336;

- Карагандинская область — 1063;

- город Нур-Султан — 822;

- Павлодарская область — 784;

- Акмолинская область — 691;

- Костанайская область — 462;

- Северо-Казахстанская область — 382;

- Западно-Казахстанская область — 346;

- Алматинская область — 273;

- Восточно-Казахстанская область — 265;

- Актюбинская область — 243;

- Атырауская область — 145;

- Жамбылская область — 132;

- город Шымкент — 77;

- Кызылординская область — 49;

- Мангистауская область — 46;

- Туркестанская область — 33.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 246 тыс. 103 заболевших коронавирусом.

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