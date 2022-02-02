В Таджикистане за последние сутки выявили 8 случаев COVID-19

CentralAsia (TJ) - За 1 февраля в Таджикистане было выявлено 8 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Минздрав. Количество излечившихся больных COVID-19 на сегодняшний день составило 61 человек.

На сайте ведомства отмечается, что в целом с начала пандемии по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 326 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 157 человек (99%). Официальное число смертей не меняется - 124 человека.

По состоянию на 20 января в Таджикистане вакцины против коронавируса получили 4 млн 312 тыс. 774 человек.

Иммунизация против COVID-19 в стране проводится 5 видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Спутник V.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения