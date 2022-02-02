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Узбекистан совместно с Россией запустит производство инсулина

CentralAsia (UZ) -  В Москве руководство Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и российской биотехнологической компании «Герофарм» подписали соглашение о начале практических мероприятий по разработке проекта производства и поставок жизненно необходимых лекарственных препаратов инсулина.

Документ подразумевает создание рабочей группы между Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и компанией «Герофарм» для проработки проекта по локализации производства инсулинов в Узбекистане.

Реализация проекта позволит существенно повысить доступность ряда жизненно необходимых лекарственных средств для людей с сахарным диабетом и станет важным шагом в снижении зависимости системы здравоохранения Узбекистана от импорта данных препаратов, обеспечении лекарственной безопасности и развитии биотехнологического производства в стране.

В соответствии с документом, Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана будет оказана всесторонняя поддержка российскому производителю в решении вопросов, связанных с реализацией проекта. В ближайшее время стороны разработают и утвердят «Дорожную карту» по практической реализации проекта, включающую в себя конкретные мероприятия и сроки их выполнения.

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