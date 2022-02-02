Ученые опубликовали снимки черной дыры в центре Млечного Пути

CentralAsia (CA) - Ученые из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO) опубликовали снимки центра Млечного Пути, сделанные на телескоп MeerKAT.

На изображении запечатлено радиоизлучение многочисленных явлений, в том числе вспыхивающих звезд, звездных яслей и хаотической области вокруг сверхмассивной черной дыры.

Изображения удалось получить спустя три года исследований. Эти наблюдения привели к первому изображению MeerKAT в 2018 году, а также к открытию пары гигантских радиопузырей, свидетельствующих о взрыве из сердца Галактики несколько миллионов лет назад.

«Новое изображение основано на мозаике из 20 отдельных наблюдений с использованием 200 часов работы телескопа, охватывающих площадь 6 кв. градусов (в 30 раз больше площади полной Луны). Данные последовательно обрабатывались, чтобы обеспечить угловое разрешение в 4 угловых секунды — угол, под которым находится высокий человек на расстоянии 100 км; или шириной тонкого человеческого волоса на расстоянии вытянутой руки — в результате получается 100-мегапиксельное научное изображение», - говорится в сообщении.

Центральная часть Млечного Пути (Фото: I. Heywood, SARAO)

Яркими цвета на снимке изображены регионы сильного радиоизлучения, серый фон соответствует участкам с менее интенсивным излучением.

Остатки сверхновой G359.1-0.5 (Фото: I. Heywood, SARAO)

Слева от центра — убегающий пульсар «Мышь». В правой верхней части — радионить «Змея».

В нижней части изображения – участок черной дыры Стрелец А (Фото: I. Heywood, SARAO)

Сверхмассивной черной дыре Стрелец А в центре Млечного пути 4 миллиона лет.

Остатки сверхновой на краю панорамы (Фото: I. Heywood, SARAO)