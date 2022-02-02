Руководителя телеканала в Узбекистане уволили из-за кадров с обнаженным телом

CentralAsia (UZ) - Один из руководителей телеканала был уволен после открытых сцен в фильме «Баунти», показанном на телеканале «Кинотеатр». Об этом сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в фильме «Баунти», вышедшем в эфир вечером 31 января, не были вырезаны откровенные сцены, было указано, что информация будет внесена для правовой оценки прокуратурой.

Как сообщает агентство, после изучения ситуации трудовой договор с руководителем группы вещания «Кинотеатра» был расторгнут, а генеральный директор канала получил выговор.

«Уровень телепрограмм всесторонне обсуждался Художественным советом канала с участием экспертов. Приняты организационные, творческие и технические меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении агентства.

Снятый новозеландским режиссером Роджером Дональдсоном, «Баунти» посвящен теме морских путешествий, и скоро исполнится 40 лет (1984 год) с тех пор, как он вышел в эфир.

В Узбекистане не впервые выражаются недовольства против откровенных сцен в телефильмах. Одним из последних таких инцидентов стала сцена изнасилования девушки в сериале «Сабрия», который вышел в эфир 14 января этого года на телеканале «Севимли». Через сутки после инцидента генеральный директор и главный редактор канала были уволены, а сериал приостановлен. Создатели фильма и источники, близкие к телеканалу, считают, что прерывание сериала было вызвано вмешательством старшей дочери президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой.