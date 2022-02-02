Количество ВИЧ-инфицированных в Узбекистане составляет 45 тысяч человек

- Узбекистан, общество
- 10:51, 02 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Названо количество людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Узбекистане.
Сегодня 45 000 человек в стране живут с ВИЧ/СПИДом. Из них 55 процентов составляют мужчины, 45 процентов — женщины и 14 процентов — дети в возрасте до 18 лет.
Самая высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Ташкенте и Ташкентской области. Это связано с внутренней миграцией и большой численностью населения, сообщает УзА.
В 2019 году сообщалось, что в Узбекистане проживает свыше 42 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией, из них почти 28 тысяч находятся на соответствующем лечении.
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