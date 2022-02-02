В Узбекистане государственные музеи начнут продавать копии экспонатов

CentralAsia (UZ) - В 2022 году в каждом государственном музее Узбекистана откроется Museum shop – магазин, в котором посетители смогут приобрести копии уникальных музейных экспонатов под фирменным брендом и торговой маркой музея.

Кроме того, копии экспонатов можно будет купить на сайтах музеев, рассказала на брифинге руководитель информационной службы Агентства культурного наследия РУз Мохинур Имамова.

Сегодня в системе Агентства культурного наследия действуют 37 музеев и 67 их филиалов. Из этого числа 7 организаций – музеи-заповедники, 12 — дома-музеи.

В фондах музеев республики насчитывается в общей сложности 2 400 000 экспонатов и коллекций, из которых более 1 700 000 хранятся в основном фонде, 600 000 – в научно-вспомогательном.

Создан Единый портал музеев Узбекистана, в который внесена информация о 26 музеях. В настоящее время формируется база данных 12 музеев.

В 18 музеях Ташкента были проведены 3D-съемки для проекта «Виртуальный музей». Панорамы размещены на платформах roundme.com и vrmuseum.uz (в TasIX).

Мохинур Имамова напомнила, что с сентября 2020 года первое воскресенье каждого месяца объявлено «днем открытых дверей» в государственных музеях. Посетители могут увидеть коллекции музеев бесплатно.

В 2022 году запланировано проведение передвижных выставок «Арт-караван», фестиваля «Национальные сувениры», культурно-просветительских мероприятий «Ночь в музее», Open sky, «Путешествие в музей со звездами».