экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Главным тренером женской сборной Узбекистана по футболу стала специалист из Японии

CentralAsia (UZ) -  Мидори Хондой стала главным тренером женской сборной команды Узбекистана по футболу. Ассоциация футбола Узбекистана и японский специалист подписали контракт до конца 2023 года.

Еще один японский специалист – Такая Цуцуми – начнет работу в качестве тренера вратарей женской сборной Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РУз, Мидори Хонда, родившаяся в 1964 году в Сидзуоке, Япония, выступала за женскую сборную Японии с 1981 по 1991 год, является бронзовым призером Азиатских игр.

Она начала свою тренерскую карьеру в клубе «Окаяма» в 2001 году, работала помощником тренера в женской сборной Японии У-20. Тогда представители Страны восходящего солнца заняли 3-е место на чемпионате мира. В качестве тренера руководила клубами «Nagano Parseyro» с 2013 по 2019 год и «Sidzuoka SSU Asredjina» с 2020 по 2021 год.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Назначен новый советник президента Узбекистана по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями
  • Граждане Кыргызстана пытались незаконно вывезти из Узбекистана более $1,6 млн наличными (видео)
  • В Узбекистане полностью привиты 68,6% граждан, подлежащих вакцинации


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com