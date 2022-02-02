Главным тренером женской сборной Узбекистана по футболу стала специалист из Японии

CentralAsia (UZ) - Мидори Хондой стала главным тренером женской сборной команды Узбекистана по футболу. Ассоциация футбола Узбекистана и японский специалист подписали контракт до конца 2023 года.

Еще один японский специалист – Такая Цуцуми – начнет работу в качестве тренера вратарей женской сборной Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РУз, Мидори Хонда, родившаяся в 1964 году в Сидзуоке, Япония, выступала за женскую сборную Японии с 1981 по 1991 год, является бронзовым призером Азиатских игр.

Она начала свою тренерскую карьеру в клубе «Окаяма» в 2001 году, работала помощником тренера в женской сборной Японии У-20. Тогда представители Страны восходящего солнца заняли 3-е место на чемпионате мира. В качестве тренера руководила клубами «Nagano Parseyro» с 2013 по 2019 год и «Sidzuoka SSU Asredjina» с 2020 по 2021 год.