РБК: Как изменился Казахстан спустя месяц после протестов?

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CentralAsia (KZ) - За месяц после начала протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собрал всю полноту власти, а члены ближнего круга первого президента Нурсултана Назарбаева ушли с постов. Произошел ли раскол элит и как будет дальше развиваться ситуация, разбирался РБК.

Как изменились полномочия Назарбаева

Январские протесты в Казахстане вызвало резкое повышение цен на сжиженный газ. Власти сначала согласились снизить цены, потом пошли на отставку правительства, но это не помогло. Протесты, начавшиеся на западе страны, быстро охватили всю республику, экономические лозунги сменились политическими, в крупнейшем городе страны и бывшей столице — Алматы — антиправительственные акции закончились беспорядками. Город на несколько дней лишился какой-либо власти и был отдан на разграбление мародерам.

Одним из главных объектов ненависти толпы стал первый президент страны Нурсултан Назарбаев — на тот момент именно он воспринимался реальным руководителем страны, а Касым-Жомарт Токаев — номинальным президентом. В Алматы протестующие уничтожали таблички с именем Назарбаева, особенно досталось указателям на проспекте, названном в его честь. В городе Талдыкоргане Алматинской области толпа повалила памятник Назарбаева (до сих пор его не восстановили).

Для подавления беспорядков власти обратились за помощью к армии. В результате, по официальным данным, погибли 225 человек, из них 19 — силовики.

С первых дней протестов в стране начали происходить серьезные внутриполитические изменения. 5 января, в самый разгар беспорядков, Токаев объявил, что теперь он возглавит Совет безопасности республики. На этом посту более 30 лет председательствовал Назарбаев. Он оставался на этой должности даже после того, как в 2019 году покинул пост главы государства — статус пожизненного председателя Совбеза был закреплен за елбасы («лидер нации», официальный титул Назарбаева) двумя специальными законами (поправки, отменяющие пожизненный статус первого президента, обе палаты парламента одобрили к 27 января). С момента, когда Токаев забрал эту должность у Назарбаева, в стране начался стремительный транзит власти.

Точка была поставлена на прошлой неделе, когда внеочередной съезд правящей партии «Нур Отан» единогласно избрал Токаев новым председателем. С 1999 года с момента создания партии им оставался первый президент. Это был последний значимый пост, который занимал Назарбаев. За ним остается символическая должность члена Конституционного совета.

«Будущее нации, которая отрицает прошлое и нападает на своих лидеров, туманно и безрадостно, — заявил на съезде партии Токаев, получая всю полноту власти. — Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам первого президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны».

Были сняты со своих должностей не только Назарбаев, но и его родственники. На том же съезде «Нур Отан» из политсовета партии исключили старшую дочь первого президента и депутата Мажилиса (нижней палаты) Даригу Назарбаеву.

По данным казахстанских СМИ, с 2020 года ее мужем является Кайрат Шарипбаев. В том же году Шарипбаев стал председателем правления «Национальной компании QazaqGaz». 14 января он «согласно поданному заявлению» был отстранен с этой должности. В тот же день были прекращены полномочия другого зятя Назарбаева, мужа его младшей дочери Алии Назарбаевой и председателя правления нефтетранспортной компании «КазТрансОйл» Димаша Досанова. Кроме того, Токаев лишил компанию, подконтрольную Алие Назарбаевой, права взимать утилизационный сбор с импортируемых автомобилей.

«Пострадала» и семья средней дочери елбасы, богатейшей женщины страны Динары Кулибаевой. Ее муж Тимур Кулибаев является одним из самых богатых бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Состояние Динары и Тимура Кульбаева, по оценке издания, составляет $3,1 млрд на каждого. Среди прочего они владеют крупнейшим банком в стране «Халык банк». Последние восемь лет Кулибаев возглавлял национальную палату предпринимателей «Атамекен». 17 января в организации сообщили, что Кулибаев «добровольно сложил с себя полномочия».

В тот же день стало известно, что от должности первого заместителя председателя КНБ был освобожден племянник Назарбаева генерал Самат Абиш.

25 января с поста главы ЦИК был уволен Берик Имашев, который приходится сватом Дариге Назарбаевой (в феврале 2003 года он выдал замуж свою дочь Аиду за Нурали Алиева — сына Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой).

26 января появилась информация о возможной ликвидации «Алтын Орда» — одного из крупнейших оптовых рынков Алматы. По информации издания Ratel.kz, им управляет Болат Назарбаев, родной младший брат экс-президента. На этом и другом рынке «Барлык», тоже контролируемым братом Назарбаева, после протестов задержали 207 человек, у них были изъяты угнанные автомобили, оружие, боеприпасы, щиты, сообщало государственное телевидение. Что намекало на то, что в январских событиях могли как-то участвовать члены «семьи».

21 января Токаев на встрече с представителями бизнеса в Нур-Султане заявил, что поручил кардинально реформировать и разобраться в закупках, сделанных Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», который был создан в 2008 году по указу бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева. В число портфельных компаний фонда входят авиакомпания Air Astana, нефтегазовая компания «Казмунайгаз», компании «Казатомпром» и Казахстанские железные дороги. Активы фонда составляют около $69 млрд.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) ранее написал, что Назарбаев управляет активами общей стоимостью не менее $8 млрд. Авторы расследования утверждают, что на посту главы государства Назарбаев основал благотворительные фонды с непрозрачной отчетностью: «Назарбаев Фонд», «Фонд Нурсултана Назарбаева», «Фонд Демеу» и «Елбасы Фонд». Согласно расследованию, экс-президент продолжает негласно управлять ими до сих пор. Давая распоряжение проверить работу фонда, Токаев сказал, что ему близка формула «Платон мне друг, но истина дороже».

Кто пришел на смену людям Назарбаева

Весь месяц, прошедший после протестов, в стране продолжаются перестановки во власти. Не только родственники, но и приближенные Назарбаева в правительстве и силовых ведомствах один за другим лишаются своих постов. Первой громкой «жертвой» начавшегося транзита власти в стране стал экс-глава Комитета Национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов. 6 января он был отправлен в отставку, а через два дня его задержали по подозрению в госизмене и сделали главным виновником январской трагедии среди силовиков. Позднее к подозрению в госизмене добавились подозрения в захвате власти и коррупции, а само расследование засекретили. 56-летний Масимов долгие годы входил в руководство страны при Назарбаеве и считался одним из самых близких людей елбасы. Он дважды становился премьер-министром — сначала в 2007-2012 годы, а затем в 2014-2016 годах. А в промежутке между премьерством руководил администрацией президента Казахстана.

28 января на внеочередном съезде партии «Нур Отан» не только избрали новым председателем Токаева, но также был обновлен на 55% и состав политсовета партии. В новом списке не оказалось ни старшей дочери первого президента, ни двух последних экс-премьеров — Бакытжана Сагинтаева и Аскара Мамина. Сагинтаев в 2019 году стал акимом Алматы, но в начале этой недели его отстранили с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Также в состав политсовета не вошел спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин. А уже во вторник, 1 февраля, он ушел в отставку. Его мандат передали главе администрации президента Ерлану Кошанову, которого в тот же день зарегистрировали депутатом и избрали новым спикером.

Отставку Нигматулина наравне с арестом Масимова и отстранением Кулибаева журналист, бывший главред казахстанского Forbes Вадим Борейко считает знаковыми вехами во властном транзите в Казахстане. Это три тяжеловеса: Масимов, с 2016 года возглавлявший КНБ, был доверенным лицом Назарбаева, Кулибаев контролировал фактически весь нефтегазовый сектор, а Нигматулин — в 2014-2016 годах как глава администрации президента курировал внутриполитический блок и был одним из самых влиятельных людей в стране, говорит Борейко. Кошанова, которого срочно назначили на пост спикера вместо Нигматулина, он называет верным Токаеву человеком. Кроме того, довольно важной стала отставка мэра Алматы Сагинтаева, добавляет Борейко. «Заменив правительство, Токаев не поменял ни одного регионального акима. И вчера наконец-то сменили мэра Алматы, который не появился ни разу перед жителями в критические дни», — отметил он.

Произошел ли раскол в элите

Несмотря на очевидно происходящую трансформацию власти и Токаев, и Назарбаев в своих публичных выступлениях подчеркивают, что в правящей верхушке не произошло раскола. «Был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности и, когда ситуация обострилась, я скрывать не буду, я поставил вопрос, что я сейчас обращусь к нации, и должен заявить, что «я с этого момента являюсь председателем Совета безопасности». Этот вопрос был решен буквально на ходу», — рассказал Токаев в своем первом интервью после январских событий. По его словам, «никакого торга» о распределении полномочий между экс- и действующим президентом не было.

«Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — заявил Назарбаев 18 января — в этот день он впервые после начала протестов появился на публике. В том обращении Назарбаев анонсировал свой предстоящий уход с поста главы партии «Нур Отан», который официально оформился через десять дней. На съезде партии Назарбаев присутствовал. В своем выступлении он сделал акцент на важности «консолидации общества, а также мира, стабильности и согласия в государстве».

Заявления Токаев и Назарбаева об отсутствии конфликта — просто «сохранение политеса», уверен старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его мнению, сильнее всего указывает на то, что раскол есть, то, что вся семья Назарбаевых лишилась постов. «Дарига Назарбаева — единственная, кто из семьи осталась при официальной должности (депутат мажилиса), при этом она с начала года не появлялась в парламенте», — говорит РБК эксперт. О расколе говорит тональность публичных заявлений Токаева о том, что Казахстан — олигархическая страна, что в ней несправедливая экономика, считает эксперт.

Преодоление сопротивления назарбаевского клана можно считать состоявшимся, считает эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. По его мнению, очень показательно то, что сейчас Токаев может «в мгновение ока» ввести в парламент бывшего главу администрации, сделать депутатом и назначить его спикером вместо Нигматулина — одного из самых устойчивых игроков со скамейки Назарбаева. Однако, добавляет РБК эксперт, «Токаев пока не решается назвать по имени тех людей, которые спровоцировали события 5-6 января».

Что известно о расследовании беспорядков

На уровне официальной риторики власти продолжают говорить, что за беспорядками стояли «террористы». Токаев утверждал, что Алматы атаковали «20 тыс. экстремистов, прошедших подготовку в зарубежных лагерях террористов», но никаких подтверждений этим словам власти так и не представили. На прошлой неделе на государственном телевидении Казахстана впервые была названа группировка, в которой якобы состояли некоторые из участников беспорядков— «Йакын Инкар».

«Йакын Инкар» — крыло «Таблиги Джамаат», международного миссионерского движения суннитов, признанное во многих страна экстремистской организацией. Ранее эта группировка никогда не организовывала теракты.

Вместе с тем, власти Казахстана признают, что первоначально протест был социальным. «Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами», — заявил Токаев в обращении к парламенту 11 января. Поэтому, с одной стороны, в Казахстане продолжается поимка террористов, а с другой — принимаются срочные экономические меры.

В Казахстане уже установили потолок цен на энергоресурсы, чиновникам поручено ввести пятилетний мораторий на повышение зарплат, а бизнес призвали «делиться с народом». Обращаясь к парламенту Токаев пообещал создать «народный фонд» «Казакстан халкына» («Народу Казахстана»), куда люди и компании, разбогатевшие при Назарбаеве, будут вносить пожертвования. Список жертвователей в фонд, а также сумму ежегодных взносов определит правительство.

1 февраля у прокуратуры Алматы прошел митинг против задержаний невиновных и полицейского насилия, а также с требованием расследования гибели людей. Эти проблемы сейчас остро стоят в стране — казахстанские правозащитники и журналисты собрали десятки свидетельств того, что силовики выбивают у задержанных показания. До сих пор не названы имена погибших во время беспорядков, не выяснены и причины их смерти. На прошлой неделе Human Rights Watch опубликовала доклад — правозащитники проанализировали десятки видео, снятые очевидцами 4-6 января, и пришли к выводу, что жертвами силовиков и военных могли стать по меньшей мере десять мирных граждан, но число таких жертв, «скорее всего, выше».

Успокоилось ли общество

Токаев анонсировал серьезные политические изменения в стране, пообещав подробный план реформ представить в сентябре. «Я могу сказать, что серьезно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране и, конечно, партийной системы», — сказал он в интервью Хабар24 и заявил, что не собирается быть президентов дольше двух сроков. В стране продолжают звучать и экономические требования: на этой неделе устроили забастовку сотрудники «Казахтелекома»— они требуют поднять зарплаты.

Вадим Борейко считает, что ситуация в стране, несмотря на стремительные перестановки, не успокоилась. «Сейчас после многих лет терпения общество одолевает синдром нетерпения, и всем хочется, чтобы Токаев бежал на спринтерской скорости. В чем-то он идет навстречу, но запрос общества очень сильный, ситуация в стране не успокоилась, митинги продолжаются», — говорит он.

Поручения Токаева вроде введения пятилетнего моратория на повышение зарплат чиновников Дубнов называет «популизмом» и «большим государственным пиаром», в то время как никакая настоящая модернизация государства пока не прослеживается.

«Намерения Токаев хороши, но без поддержки снизу, без общественной подпитки, без гражданского общества, которое выглядело бы серьезным, получается, что номенклатура борется сама с собой», — резюмирует Дубнов.

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