В Монголии новогодний праздник Цагаан Сар призывают отмечать удаленно

CentralAsia (MNG) - Сегодня монголы начинают свой новогодний праздник.

Монгольский новогодний праздник Цагаан Сар в 2022 году приходится на 2-4 февраля. Цагаан Cap — «белый месяц», является календарным монгольским новогоднем праздником, приуроченным к окончанию зимнего и началу весеннего сезона. Дата праздника ежегодно исчисляется по лунному календарю.

Однако, Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) призывает людей праздновать Цагаан Сар дома и поздравлять друг друга удаленно или онлайн.

Вице-премьер Монголии С.Амарсайхан представил текущую ситуацию с пандемией и меры реагирования на сегодняшнем заседании кабинета министров.

По последним данным, процент положительных результатов тестов на коронавирус в целом по стране достиг 29,5 процента. Кроме того, уровень инфицирования детей с положительным результатом теста увеличился до 22 процентов. По состоянию на 30 января 2153 ребенка с диагнозом COVID-19 проходят стационарное лечение.

Учитывая текущую ситуацию с COVID-19 в стране, Правительство и ГЧК призвали людей продолжать соблюдать режимы инфекционного контроля и отмечать Цагаан Сар дома.

С момента запуска вакцинации от COVID-19 75,1% жителей столицы получили первую дозу вакцины, 72% прошли полную вакцинацию, а 52,4% получили третьи прививки. Кроме того, 5,1 процента были вакцинированы четвертой дозой.

Кроме того, в общей сложности 68 554 ребенка в возрасте 12-15 лет и 27 043 ребенка в возрасте 16-17 лет, а также 3031 беременная женщина прошли полную иммунизацию против COVID-19.

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