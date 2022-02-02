Пусть Монголия вечно процветает под властью Вечного Синего Неба, — президент Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии У.Хурэлсух поздравил монгольский народ с национальным праздником Цагаан Сар.

В своем обращении глава государства сказал: «Цагаан Сар — это праздник Нового года монгольского народа и начала весны. Цагаан Сар- это высоко ценимый праздник монгольской нации, который включает в себя многие аспекты монгольских обычаев и традиций, унаследованных от династии Хунну. В наступающем году синего водяного тигра вся страна отметит 860-летие со дня рождения Чингис Хаана, основателя Великой Монгольской империи.

Несмотря на то, что мир переживает тяжелые времена я уверен, что в наступающем году произойдет множество положительных перемен в нашей страны, совместными усилиями нашего народа вернемся к привычной жизни, а сам год станет «лучшим временем для развития.

Также я хотел бы поздравить с праздником — Цагаан Сар всех скотоводов, которые несут в себе драгоценное наследие тысячелетней кочевой цивилизации, мужественных пограничников, охраняющие границу, отважных миротворцев, врачей, медработников, солдатов и полицейских, охраняющие здоровье граждан и страны.

Желаю всем гражданам Монголии и монголам всего мира, счастья, благополучия, успехов, крепкое здоровье, долгие годы жизни, мир, добро и процветание в Новом году!

Пусть Монголия вечно процветает под властью Вечного Синего Неба!».

источник: president.mn

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