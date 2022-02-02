Граждане Кыргызстана пытались незаконно вывезти из Узбекистана более $1,6 млн наличными (видео)

Граждане Кыргызстана пытались незаконно вывезти из Узбекистана более $1,6 млн наличными

CentralAsia (UZ) - Сотрудники управления Службы государственной безопасности по Андижанской и Наманганской областям пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным вывозом за рубеж иностранной валюты в большом объеме. Лидер группировки и ее некоторые участники оказались гражданами Кыргызстана, сообщается в сюжете телеканала НТРК Узбекистана.

Как отмечается, в ходе оперативного мероприятия был остановлен автомобиль Damas, которым управлял житель Кургантепинского района, 1990 г.р. При осмотре автомобиля было обнаружено и изъято $968 900.

Позднее был задержан его сообщник, ранее судимый гражданин 1964 г.р. В его автомобиле Damas было обнаружено и изъято в процессуальном порядке $672 206.

Кроме того, были задержаны лидер группировки, гражданин Кыргызстана, 1974 г.р., временно проживающий в Ташкенте, а также пять членов данной группы в Андижане – граждане Кыргызстана.

Таким образом, сотрудниками СГБ была пресечена попытка вывоза из Узбекистана $1 64 1106.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 182 УК РУз (Нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере), ведется следствие.