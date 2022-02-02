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Монгольские спортсмены-олимпийцы приступили к тренировкам в Пекине

CentralAsia (MNG) -  Монгольские спортсмены, которые отправились 31 января в Китай для участия в XXIV зимних Олимпийских играх, обосновались в Олимпийской деревне и приступили к тренировкам вчера, 1 февраля.

Тренировочная площадка расположена рядом с местом проведения соревнований. Под руководством тренера Б.Энх-Амгалан лыжники Б.Ачбадрах и А.Энхтуул сейчас проводят свои тренировки и 8 февраля начнут свою гонку по лыжным гонкам.

Сразу после прибытия в Пекин члены национальной сборной сдали анализы на коронавирус. Поскольку все они дали отрицательный результат, они вошли в Олимпийскую деревню. В качестве меры предосторожности все спортсмены на Олимпийских играх проходят тестирование каждый день.

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