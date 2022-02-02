Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань, - глава Роспотребнадзора

Анна Попова

CentralAsia (CA) - Коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

«Вирус постоянно меняется, это его свойство. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань», — рассказала она.

Собеседница агентства уточнила, что «омикрон» преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.

Тяжелые формы, которые наблюдались раньше, он не провоцирует. Однако, еще неизвестно, какие будут осложнения после него — с момента его появления прошло мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора.

«Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все», - заключила Попова.

Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многое указывает на высокую трансмиссивность этого вида и его устойчивость к защитным антителам. «Омикрон» выявили более чем в 100 странах.