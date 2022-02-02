экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань, - глава Роспотребнадзора
Анна Попова
Анна Попова

CentralAsia (CA) -  Коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

«Вирус постоянно меняется, это его свойство. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань», — рассказала она.

Собеседница агентства уточнила, что «омикрон» преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.

Тяжелые формы, которые наблюдались раньше, он не провоцирует. Однако, еще неизвестно, какие будут осложнения после него — с момента его появления прошло мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора.

«Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все», - заключила Попова.

Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многое указывает на высокую трансмиссивность этого вида и его устойчивость к защитным антителам. «Омикрон» выявили более чем в 100 странах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Детей до пяти лет могут вакцинировать от коронавируса «Спутником V» в виде спрея, - глава центра Гамалеи
  • В Таджикистане за последние сутки выявили 8 случаев COVID-19
  • ЦБ Монголии повышает учетную ставку до 6,5%


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com